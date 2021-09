Up To Date Festival 2021. Pierwsze koncerty już w piątek

Niewiele ponad 24 godziny dzieli nas od 12. edycji Up To Date Festival. To kolejna edycja jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Odbędzie się w pierwszy weekend września (3-5.09). Na sześciu scenach zlokalizowanych w wyjątkowych miejscach stolicy Podlaskiego wystąpi ok. 50 artystów. Województwo Podlaskie po raz kolejny jest partnerem przedsięwzięcia.