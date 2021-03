Tradycja i terapia – warsztaty pisankarskie w Sokółce

Wiesława Burnos zaznaczyła, że jednym z priorytetów obecnego zarządu jest wsparcie osób potrzebujących, a szczególnie dzieci i młodzieży.

- To właśnie dla nich obecny czas pandemii jest szczególnie trudny. Chcemy poprzez takie działania, jak trwające tu warsztaty z arteterapii pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, ale też integrować personel Ośrodka i podopiecznych. Chcemy ukazać to miejsce jako przyjazne, pomocne – mówiła.

Kultywowanie tradycji formą terapii



Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach (który prowadzi sokólską placówkę), podkreślała, że ta forma zajęć ma znaczenie edukacyjne i terapeutyczne.

Znaczenie arteterapii w pomocy psychologicznej dla dzieci podkreśla również terapeuta środowiskowy Ewelina Myszczyńska.

- Takie zajęcia są bardzo potrzebne i niezwykle rozwijające. Dzieci mogą wyrazić swoje emocje, uspokoić się, a to jest szalenie ważne.

Jedną z uczestniczek warsztatów była 10-letnia Julia, która po raz pierwszy miała okazję zdobić pod okiem fachowców wielkanocne pisanki.

- To jest bardzo przyjemne zajęcie. Wymyślam sobie wzory i maluję je na skorupce. Wychodzi mi to całkiem ładnie – mówiła.

Pisanki takie jak w Lipsku

Do prowadzenia warsztatów została zaproszona Bożena Chomiczewska – twórczyni pisanek na co dzień współpracująca z Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji.

- Od lat w naszym muzeum kultywujemy tradycję pisanek. Piszemy metodą batikową. Uważam, że to jest wspaniała umiejętność, warto ją przekazywać przede wszystkim młodym ludziom.

Moim zdanie posiadanie jakiejś pasji zapobiega wielu złym rzeczom – one po prostu nie przychodzą do głowy, zwłaszcza młodym ludziom, dzieciom - mówiła.