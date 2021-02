Tkane rękodzieło w Hajnówce Centralnej

Czasy nie są łaskawe dla kultury, która potrzebuje widzów, ale nie poddajemy się. Zapraszamy do oglądania naszej wystawy. Ze względów bezpieczeństwa przyjmujemy maksymalnie siedmioosobowe grupy - zachęca pomysłodawczyni ekspozycji Agata Rychcik - Skibiński z „Pocztówki”.

Stuletnie tkaniny

Agata Rychcik - Skibiński zgromadziła ponad sto tkanin, pochodzących z różnych wiosek powiatu hajnowskiego i bielskiego. Są tam dekoracyjne perebory, radiuszki, wełniane kapy, chodniczki zwane szmaciakami… Niektóre z nich mają ponad 100 lat.

Z wieloma wiążą się także ciekawe historie - opowiada Agata Rychcik - Skibiński - Wypalona dziurka na obrusie jest wspomnieniem pożaru, z którego udało się wyratować całej rodzinie. Data w rogu kapy wytykana była na pamiątkę ślubu. Kilim w bocianki przechodził z matki na córkę i jest jak ochrona dla całego rodu. W niektórych - na pozór idealnych tkaninach - widać nagle malutki błąd. Usłyszeliśmy taką teorię, że jest on po to, by ściągać złe oko. Kiedy dostrzeże taką skazę, odpuszcza.

„Pocztówka” – entuzjaści Podlasia

Agata jest nie tylko zbieraczką rękodzieła z okolicy Hajnówki, ale też jego wielką popularyzatorką. Na profilu facebook Historie Utkane z Nici - stare rękodzieło dla przyszłości można obejrzeć filmiki, w których opowiada, jakie są rodzaje podlaskich tkanin. Które z nich są najcenniejsze, co oznaczają wzory i jak dbać o stare rękodzieło. Prowadzi na ten temat kanał na YouTube. Wraz z etnografem Patrykiem Pawalczykiem opracowała też prosty przewodnik o podlaskich tkaninach. Dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka” .

Są tam także scenariusze lekcji – to podpowiedź, jak zainteresować najmłodszych mieszkańców regionalnym tkactwem.

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” za działanie popularyzujące regionalne tkactwo otrzymało tytuł Ambasadora Wschodu za rok 2019, przyznane kilka tygodni temu przez Krainę Bugu. Nagrodę przyznano też Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Wertep, którego organizatorem jest również „Pocztówka”.

Hajnówka Centralna – Stacja Kultury

Wystawa mieści się w dawnym dworcu kolejowym, który nosi teraz nazwę Hajnówka Centralna - Stacja Kultury. Stowarzyszenie przejęło go od miasta w 2018 roku. Budynek jest nadal w remoncie, ale zmienia się z tygodnia na tydzień. Jego front zdobi teraz drewnal autorstwa Arkadiusza Andrejkowa. Postaci uwiecznione na elewacji to Nina i Mikołaj Bujnowscy – potomkowie pierwszych hajnowian. Klatka schodowa odmalowana przez wolontariuszkę Martinę Milos to istne szaleństwo kolorów, ale nawiązujące do pobliskiej Puszczy Białowieskiej.

Odnowiony będzie też dawny kolejowy bar.

***

Wystawę można zobaczyć:

w środy od godz. 14:00 do 18:00

w soboty od godz. 10:00 do 12:00

Ze względów na obowiązujące obostrzenia należy się wcześniej zapowiedzieć, dzwoniąc pod numer: 601479999.

Wystawa zrealizowana została w ramach projektu „Historie Utkane z Nici - Stworzenie Stałej Ekspozycji Regionalnego Dziedzictwa Tkackiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego.

oprac. Aneta Kursa