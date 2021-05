Tkaczka z Szaciłówki wyróżniona za technikę dwuosnowową

Bernarda Rość – tkaczka z Szaciłówki na Podlasiu, wykonuje tkaniny dekoracyjne techniką dwuosnowową, o tradycyjnym wzornictwie tematycznym. Prowadzi też warsztaty w pracowni tkackiej na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia.

Nagroda im. Oskara Kolberga, której została laureatką, to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Zostało ustanowione w 1974 roku na cześć polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora.

Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki, tańca oraz do organizatorów przedsięwzięć artystycznych, upowszechniających folklor i sztukę ludową, a także do dokumentalistów, którzy przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

źródło: Biuro Dziedzictwa Narodowego

oprac.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Facebook