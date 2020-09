„Tanci w kłuni” w Koźlikach nad Narwią

"Tanci w kłuni" to coroczna zabawa taneczna w koźlikowskiej stodole. Do tańca zagra tym razem białostocka Kapela Batareja. W trakcie przewiduje się naukę tradycyjnych tańców dwu - oraz trójmiarowych z Podlasia, Suwalszczyzny, Lubelszczyzny i od naszych wschodnich sąsiadów. Do Zagrody w Koźlikach nad Narwią w najbliższą sobotę (5.09) zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Początek imprezy o 15.30