"Świętoszek" z okazji Dnia Teatru Publicznego

Nagranie zostało wzbogacone o napisy, dzięki czemu mogą zniego skorzystać również osoby z niepełnosprawnością słuchu.





O spektaklu



Bardzo współczesny i bardzo współcześnie drapieżny – tak „Świętoszka” określił reżyser Paweł Aigner*. To pod jego opieką ówcześni studenci IV roku kierunku aktorskiego przygotowali spektakl dyplomowy. Komedia Moliera, po raz pierwszy wystawiona w 1664 r., swój rozgłos zawdzięcza tak walorom artystycznym, jak i skandalowi, jaki wywołało w XVII-wiecznej Francji wykpienie hipokryzji religijnej.

Spektakl rozgrywa się w przestrzeni przypominającej XVII-wieczną scenę teatralną. Młodzi aktorzy wcielają się w postaci stworzone ponad 350 lat temu, jednak ich problemy okazują się wciąż żywe i ponadczasowe. Na przestrzeni pięciu aktów obserwujemy rozpad dworskiej rodziny, który stopniowo opanowuje wszystkie obszary: system wartości bohaterów, ich samych, a nawet przestrzeń, w której działają. Wraz z aktorami wyruszymy w drogę od teatru klasycznego do współczesnego.

Francuski komediopisarz stworzył postać Tartuffe’a – włóczęgi, przygarniętego do domu Orgona. Gospodarz, kierujący się szlachetnymi wartościami, daje się omotać sprytnemu szalbierzowi. Dla osiągnięcia własnych korzyści, pod przykryciem pobożności, uczciwości i skromności tytułowy Świętoszek zdobywa zaufanie gospodarza i manipuluje jego życiem. Rodzina Orgona jednak od początku widzi, co się dzieje i za pomocą spisku postanawia obnażyć dwulicowość Tartuffe’a.

Molier odkrył w teatrze nową potęgę, jedną z największych, jakie istnieją – zabijać śmiechem, śmiechem brzmiącym ze sceny. Jak pokazali białostoccy studenci, broń ta wciąż ma ogromną siłę rażenia.



***

reżyseria: Paweł Aigner

scenografia i kostiumy: Pavel Hubička

muzyka: Piotr Klimek

konsultacje wokalne: Cezary Szyfman

praca nad słowem: Ewa Gajewska

asystent reżysera: Roksana Miner

występują: Rafał Derkacz, Rafał Domagała, Anna Domalewska, Agnieszka Grębosz, Patrycja Kowalewska, Damian Krajczyk, Emil Lipski (III rok), Dawid Malec, Anna Moś, Natalia Sacharczuk, Paweł Strumiński, Michał Szostak, Kamila Wróbel

solowe partie wokalne: Małgorzata Piotrowska, Justyna Wieruszewska-Biniek, Rafał Derkacz, Emil Lipski

PREMIERA: 10 grudnia 2016 r.



*W „Świętoszku” jest moc, która się nie zestarzała, a wręcz wyostrzyła. Rozmowa z Pawłem Aignerem / Anna Mikiciuk, Kurier Poranny, 30.12.2016



źródło: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Bartek Warzecha