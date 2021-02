Suwalskie galerie sztuki otwarte dla zwiedzających

W pierwszej kolejności, od 1 lutego, dla zwiedzających otworzyły się galerie SOK przy ul. Noniewicza 71 i ul. Papieża Jana Pawła II 5. W Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 (ul. Noniewicza 71) można oglądać obszerną wystawę malarstwa Władysława Niewęgłowskiego. W pierwszym tygodniu lutego ekspozycja będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, a od 8 lutego - do godz. 20.00. Wystawa potrwa do 11 kwietnia. Towarzyszy jej bogato ilustrowany katalog oraz filmowe spotkanie z twórczością artysty dostępne na koncie SOK na kanale YouTube.

Galeria Patio i foyer SOK przy ul. Papieża Jana Pawła II 5, prezentujące obrazy litewskiego twórcy, Jonasa Butkieviciusa pt. "Fowistyczne impresje" (Patio) oraz prace VII Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej "Znani i mniej znani ludzie Suwalszczyzny" (foyer SOK), zapraszają od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Pełne kolorów dzieła Butkieviciusa będzie można oglądać do połowy lutego, a przefiltrowane przez dziecięcą wrażliwość portrety ludzi Suwalszczyzny do końca miesiąca.

Nieco później, bo w poniedziałek, 15 lutego otworzy się dla zwiedzających Galeria Sztuki Stara Łaźnia SOK, mieszcząca się w zabytkowym budynku przy ul. A. Wajdy 3. Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 na piętrze budynku będzie można zobaczyć wystawę fotografii Radosława Krupińskiego "Suwałki. Przez parawany przeszłości" realizowaną w ramach stypendium artystycznego Miasta Suwałki.

- Bardzo cieszy nas ponowna możliwość otwarcia przestrzeni wystawienniczych SOK dla zwiedzających. Z myślą o naszych odbiorcach udało się przedłużyć czas prezentacji aktualnych ekspozycji, mam tu na myśli znakomite wystawy malarstwa Władysława Niewęgłowskiego w Chłodnej 20 i Jonasa Butkieviciusa w Patio. We współpracy z Radosławem Krupińskim zrealizowaliśmy też nową wystawę fotografii w Starej Łaźni. Do tej pory regularnie prezentowaliśmy poszczególne prace online, m.in. na naszym profilu facebookowym - teraz warto skorzystać z możliwości zobaczenia ich na żywo. Paradoksalnie, aktualny reżim sanitarny może mieć pozytywny wpływ na odbiór prezentowanych prac, bo sztukę warto chłonąć indywidualnie, w ciszy i bez pośpiechu. - mówi Agnieszka Małka z SOK.

Wstęp na wszystkie wystawy prezentowane w galeriach SOK jest bezpłatny. Ekspozycje są dostępne z zachowaniem podwyższonego rygoru sanitarnego - w tym samym czasie wystawy będzie mogła oglądać maksymalnie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, a podczas wizyty obowiązkowe jest dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa i zachowanie dystansu. Więcej o aktualnych wystawach można przeczytać na stronie internetowej oraz w serwisie Facebook Suwalskiego Ośrodka Kultury.

źródło: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Aneta Kursa