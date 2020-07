Suwalski Ośrodek Kultury (SOK) zaprasza na otwarte wakacyjne zajęcia artystyczne

Program:

8 lipca / 9.30-11.30 / 8-13 lat

„Historia zapisana w architekturze miasta Suwałk”, spacer po Suwałkach

„Historia zapisana w architekturze miasta Suwałk”, spacer po Suwałkach 13 i 14 lipca / 10.00-11.00 / 6-13 lat

13 i 14 lipca / 12.00-13.00 / 6-13 lat

„Zróbmy mydełko i inne figurki”, Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła

„Zróbmy mydełko i inne figurki”, Dziecięca Letnia Akademia Rękodzieła 15 lipca / 10.00-11.30 / 6-13 lat

“Naturą malowane”, zajęcia plastyczne

“Naturą malowane”, zajęcia plastyczne 22 lipca / 9.30-11.30 / 8-13 lat

“Suwałki oczami dziecka”, fotografowanie interesujących miejsc

“Suwałki oczami dziecka”, fotografowanie interesujących miejsc 23 lipca / 10.00-11.00 / 8-13 lat

"Malujemy papierem", kompozycje z pasków qullingowych

"Malujemy papierem", kompozycje z pasków qullingowych 29 lipca / 10.00-11.00 /

“Mój obraz z materiałów naturalnych”, kompozycja plastyczna

30 lipca / 10.00-11.00 / 8-13 lat

Malowanie farbami żelowymi na folii lub szkle

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie, z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

