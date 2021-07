Blues wrócił do Suwałk!

Wiesława Burnos otrzymała od Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, statuetkę jako podziękowanie za wsparcie jakie samorząd województwa udziela tej jednej z największych suwalskich imprez kulturalnych.

- To wyjątkowe muzyczne przedsięwzięcie - podkreślała.

Na tę wyjątkowość Suwalczanie i fani bluesa, którzy tłumnie zjeżdżają na festiwal, musieli czekać prawie dwa lata. Ubiegłoroczna, 12. edycja przedsięwzięcia, została odwołana. Decyzja zasmuciła prawie 20-tysięczną rzeszę uczestników festiwalu. W tym roku miasto znów rozbrzmiewa znajomymi dźwiękami... Jest skromniej, bo wśród wykonawców znaleźli się tylko polscy artyści, wprowadzono też limity uczestników poszczególnych koncertów.

Zaczęło się w czwartek. Została odsłonięta 12. tablica w Alei Gwiazd Bluesa przy ul. Chłodnej. Następnie na jednej z dużych scen rozbrzmiewała muzyka polsko-litewskich zespołów bluesowych. Z kolei wieczorem odbył się kolejny happening Suwalski Blues Drift. Ulicami centrum miasta przejechały samochody Mazda MX 5 zmierzające na plac im. M. Konopnickiej. W piątek koncert wieczoru zagrała doskonale znana Martyna Jakubowicz.

Jest skromniej, ale z rozmachem. Koncerty plenerowe odbywają się na dwóch głównych scenach w centrum miasta – placu M. Konopnickiej oraz w parku Konstytucji 3 Maja. Zespoły występują również na mniejszej scenie przy ul. Chłodnej. Wśród atrakcji muzycznych organizatorzy przyszykowali miłośnikom tego gatunku muzyki Śniadania Bluesowe, które odbędą się w suwalskich knajpach w godz. 11 – 13. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Z kolei w czasie wieczornych koncertów w pubach będzie można posłuchać muzyki bluesowej po dokonaniu zakupu biletów.

W tym roku na suwalskich scenach zaszczycą widzów swoją obecnością gwiazdy polskiego bluesa oraz zespoły m.in. The Breakout, Kasa Chorych, Adam Zalewski Trio, Two Timer, Bl Blues Band, Romek Puchowski, Beciaki / Świetlik, The Melons, Limit Blues, Szulerzy, Magda „Magic” Piskorczyk, Kulisz Trio gościnnie z Michałem Kielakiem. SBF potrwa do niedzieli. Szczegóły programu festiwalu znaleźć można na stronie internetowej przedsięwzięcia.

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

red.: Małgorzata Sawicka