Suwałki. Kino samochodowe na Bulwarach nad Czarną Hańczą

Bezpłatne pokazy odbędą się na parkingu przy budynku Galerii Sztuki Stara Łaźnia (ul. A. Wajdy, wjazd od ul. A. Mickiewicza) z zachowaniem podwyższonego rygoru sanitarnego. Seanse rozpoczną się o godz. 21.30. Na teren parkingu będzie można wjeżdżać od godz. 21.00. Dostępność miejsc jest limitowana, a organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację mailową. Szczegóły w regulaminie wydarzenia na stronie internetowej oraz profilu Facebook Suwalskiego Ośrodka Kultury.

20.06.2020 | Green Book

2018 | reż. Peter Farrelly | komediodramat | 130 minut

Green Book (2018) to najnowszy film Petera Farrelly’a, reżysera takich hitów jak Płytki Facet (2001), Ja, Irena i Ja (2000). A może raczej Płytki Facet i Ja, Irena i Ja to filmy twórcy Green Book. To najlepszy film 2018 roku, co potwierdza 36 nominacji, oraz 11 wygranych na najważniejszych festiwalach filmowych (w tym 3 Oscary i 4 Złote Globy!). W filmie wyruszamy wraz z dobrodusznym, aczkolwiek cwaniakowatym Tonym Lipem (Viggo Mortenssen) oraz wirtuozem muzyki Donem Shirleyem (Mahershala Ali) na wielotygodniowe turnée. Mimo ich różnic, rodzi się między nimi głęboka przyjaźń. Zabawna i głęboka, piękna i dopracowana w każdej dziedzinie filmowej historia.



27.06.2020 | Granica

2018 | reż. Ali Abassi | fantasy/thriller/romans | 96 minut

Granica (2018) w reż. Ali Abbasiego to film pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Wielokrotnie nominowany (w tym do Oscara) za m.in. charakteryzację, efekty, aktorstwo, reżyserię, scenariusz, itd. Wymykająca się wszelkim klasyfikacjom gatunkowym historia koncentruje się na losach szwedzkiej celniczki Tiny z niesamowitym szóstym zmysłem, która wikła się w skomplikowaną moralnie relację z podejrzanym włóczęgą. Czy jej niepokój jest słuszny? Dokąd zaprowadzi śledztwo? Pewne szczególne cechy obojga bohaterów od razu rzucają się w oczy. To nie jest zwykłe love story.

źródło: Suwalski Ośrodek Kultury

oprac. Aneta Kursa