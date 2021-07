Supraskie lato w teatrze dobija do portu!

Efekty dwutygodniowej pracy będzie można podziwiać podczas pokazu finałowego, który odbędzie się 10 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w Domu Ludowym w Supraślu. Relacja na żywo będzie również odbywać się za na profilu Facebook projektu. Półkolonie „Kapitan Guliwer powraca do Supraśla” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Teatr Okno w partnerstwie z Supraskim Centrum Kultury. Odbywa się on w ramach Lata w teatrze – programu Instytutu Teatralnego w Warszawie. Tematem, wokół którego odbywają się warsztaty jest motyw podróży i poznawania świata. To właśnie tu, w Supraślu w 1784 roku pierwszy raz w języku polskim wytłoczono dzieło pod tytułem „Podróże kapitana Gulliwera w Różne Kraje Dalekie”. Uczestnicy zajęć wzbogacili swoje umiejętności aktorskie oraz kreatywnie spędzili cza pod okiem zawodowych aktorów, tancerzy i plastyków.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

źródło: Lato w Teatrze

oprac.: Aneta Kursa