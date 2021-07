Śpiewająco w Czeremsze. Festiwal Wielu Kultur i Narodów

Przez dziesięć wakacyjnych weekendów redaktorzy białostockiej rozgłośni odwiedzają dziesięć miejsc na mapie Podlaskiego. Rozmawiają z mieszkańcami, relacjonują aktualne wydarzenia, promują różne formy aktywności i wypoczynku, a także najważniejsze wydarzenia kulturalne. W Czeremsze głównym tematem był festiwal Wielu Kultur i Narodów, który odbywa się w tym roku po raz 26. i od wielu lat korzysta z finansowego wsparcia samorządu województwa.

- Podlasianie śpiew maja w swoim sercu. Nawet jeśli śpiewać nie umieją, to go kochają, bo przecież tam gdzie słyszysz śpiew, tam znajdziesz dobrych ludzi – opowiadał na antenie Radia Białystok Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, który sam od 15 r.ż jest związany z zespołem ludowym Klekociaki z Bociek.

W rozmowie w mobilnym studio rozgłośni podkreślał wagę festiwali, które promują kulturę ludową i są ważne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i całego regionu.

W Czeremsze, dzięki wsparciu funduszy z budżetu województwa, powstaje wiele inwestycji poprawiających komfort i jakość życia mieszkańców gminy, m.in. 400 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego, pół miliona złotych na instalacje fotowoltaiczne, które będą zasilać m.in. ośrodek kultury w Czeremsze. To także pół miliona złotych na rewitalizację skweru w miejscowości.

- Pół miliona na rewitalizację skweru w Czeremsze sprawi, że lokalna społeczność będzie miała, mam nadzieję, piękne miejsce spotkań – wyjaśniał wicemarszałek Derehajło. – My się nie wtrącamy w to, jak będzie wyglądało, ważne, że jest potrzebne lokalnej społeczności. A każda z podlaskich miejscowości zasługuje na to, by być jeszcze piękniejsza.