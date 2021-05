Sitawka, co drewnalem słynie. Otwarcie wystawy prac ludowych

- Takie przedsięwzięcia są po to, żeby pamiętać, żeby złączyć młode pokolenie i powiązać ze starym. Zawierają one głęboki sens – chronią od zapomnienia to, co leżało do tej pory na dnie szuflad - mówiła Wiesława Burnos. - Tego typu inicjatywy zawsze były i będą wspierane przez marszałka województwa i cały zarząd – zapewniła, przekazując Damianowi Bakunowi, sołtysowi Sitawki, książkowe upominki.