„Scena Mistrzów” tym razem w noworocznych rytmach

- Muzycy pragną grać, a na razie, jak wiadomo pandemia nie pozwala na koncertowanie z udziałem publiczności, więc postanowiliśmy koncertować przy pustej widowni, ale wydarzenie będzie nagrywane i wkrótce udostępnimy je w Internecie - mówiła Wrotom Podlasia Małgorzata Bielicka z Biura Koncertowego UMCF.

Koncert odbędzie się w ramach cyklu „Scena Mistrzów”. Nosi tytuł „W noworocznych rytmach”.

W programie m.in.:

Parada Glena Millera - muz. Glenn Miller arr. Rudolf Selfer

Free World Fantasy - Jacob de Hann

Viva Brasil - Manfrede Schnaider

Piękna i Bestia - muz. Alan Manken, arr. Jay Bocook

Polish Country Dixiland - Kazimierz Ołtarzewski

Cornfield Rock - Jacob de Hann

Koordynatorem koncertu jest Cezary Witkowski.



Dr Sylwester Sobola

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył w 1986 roku w klasie oboju prof. Edwarda Mandery. W latach 1986-1991 pracował w Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego w Sopocie. W latach 1991-1997 pracował w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Od 1997 roku jest solistą Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Prowadzi seminaria metodyczno-programowe dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia. Współpracuje z wieloma orkiestrami w kraju, z takimi jak: Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, Radiowa Orkiestra Symfoniczna w Warszawie i inne. Prowadzi działalność artystyczną jako solista i kameralista, dokonał wielu nagrań archiwalnych i płytowych oraz wykonał wiele premier operowych. Koncertował w takich krajach jak: Japonia, Chiny, Niemcy, Dania, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Emiraty Arabskie, Oman, Liban i inne. W latach 1992-2001 prowadził klasę oboju w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od 2002 roku kształci oboistów, a od roku 2017 prowadzi Orkiestrę Dętą na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku.



Studencka Orkiestra Dęta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku powstała w 2014 roku, a jej założycielem i pierwszym dyrygentem był student klasy trąbki Cezary Witkowski. Orkiestra zrodziła się z pasji do muzykowania jaką przejawiają studenci, toteż łatwo było zebrać grupę „zapaleńców”. Dzięki poparciu ze strony dziekan wydziału prof. dr hab. Bożenny Sawickiej już w listopadzie 2014 roku rozpoczęły się próby. Swoje pierwsze występy orkiestra wykonała 6 i 7 grudnia z okazji koncertu „Mikołajkowego” Caritas Polska. Występ orkiestry cieszył się dużym zainteresowaniem, ale też uznaniem wśród społeczności Uczelni. W Styczniu 2015 roku orkiestra zagrała pierwszy pełnometrażowy koncert na którym zaprezentowała bogaty repertuar, od muzyki poważnej po muzykę rozrywkową i taneczną. Koncert był niemałym zaskoczeniem, poziom artystyczny, a także ciekawa narracja prowadzona przez Małgorzatę Piotrowską i Adama Bańkowskiego (pomiędzy utwory prezentowane przez orkiestrę, wpleciona była prelekcja o historii orkiestr dętych) spowodowały entuzjazm wśród publiczności. To zaowocowało dwukrotnym powtórzeniem koncertu w Szkole Podstawowej nr 34 im. Gen. J. Bema w Białymstoku. „Wiosenne Medytacje” to tytuł kolejnej prezentacji która odbyła się w kwietniu 2015 roku. Orkiestra zaprezentowała lżejszy, bardziej rozrywkowy repertuar, między innymi przeboje zespołu Skaldowie. W roku akademickim 2015/2016 orkiestra uświetniła swoją grą uroczystości wewnątrz uczelni, m.in. otwarcie nowego budynku dydaktycznego. Kolejny rok akademicki przyniósł ogromne zmiany, Orkiestra zyskała opiekuna i nowego dyrygenta w osobie st. wykł. dra Sylwestra Soboli, a działalność Orkiestry została „zalegalizowana” (orkiestra dęta stała się przedmiotem za który studenci otrzymują punkty). Pierwszy koncert pod batutą nowego dyrygenta Orkiestra wykonała w styczniu 2017 roku. Scenariusz nawiązywał do tradycji koncertów noworocznych i karnawałowych. Wydarzenie to kolejny raz cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i zostało ciepło przyjęte. Wraz z Orkiestrą wystąpili wokaliści Wojtek Urbanowski i Jola Ostrowska. Wiosną 2017 roku Studencka Orkiestra Dęta zaprezentowała się kilkukrotnie, pierwszym występem był „Wieczór Muzyki Filmowej” w Sali koncertowej UMFC w Białymstoku. Kolejne występy to udział w paradzie studentów z okazji rozpoczęcia Juwenaliów w Białymstoku – po raz pierwszy Orkiestra zaprezentowała swoje możliwości w marszu, oraz występ z okazji Dni Otwartych UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Obecnie Orkiestra stała się istotnym ogniwem w życiu uczelni, jest także doskonałą formą rozwoju studentów, a także spoiwem integrującym i wzmacniającym więzi.





źródło: UMCF filia w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa

fot.: Małgorzata Sawicka/archiwum UMWP