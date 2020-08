Rusza Podlaskie Kino Plenerowe

- Uważam, że w trudnym czasie epidemii, powinniśmy zadbać o to, żeby trochę kultury i rozrywki trafiło do mieszkańców naszego województwa – mówił marszałek Kosicki. – Przedsięwzięcie ma pozwolić na to, by pobyć razem w bezpiecznych warunkach i obejrzeć dobry film. To nie będzie zadanie niełatwe, ale dołożymy wszelkich starań by tak się stało. Wierzymy także w rozsądek uczestników projekcji.

Darmowe odbędą się w ośmiu podlaskich miastach. Po inauguracyjnym seansie w Wysokiem Mazowieckiem, filmy w plenerze będzie też można obejrzeć w Sokółce, Łapach, Tykocinie, Supraślu, Białymstoku, Augustowie i Kolnie. W każdej miejscowości wyświetlone zostaną po dwa tytuły.

- W dzisiejszych czasach powinniśmy myśleć nie tylko o epidemii, ale także pamiętać o zadaniach ważnych, z których najważniejszą jest kultura – mówił Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej, na terenie której odbędą projekcje w stolicy regionu.

Uczestniczący w konferencji Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina, przypomniał, że dla turystycznego miasteczka, taka inicjatywa jest bardzo korzystna.

- Tykocin to nie tylko mieszkańcy miasta, którzy licznie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach, ale także turyści, których rocznie przyjeżdża tu ok. 100 tys. zł – mówił.

Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap, w których plenerowe kino zagości 28.08, dziękował marszałkowi za inicjatywę.

- To jest taki element, który w jakiś sposób zrekompensuje mieszkańcom odwołane z powodu epidemii imprezy – zaznaczył.

Podlaskie Kino Plenerowe będzie miało formułę kina samochodowego z autami zaparkowanymi w bezpiecznej odległości. Widzom udostępnione będą także dezynfekowane każdorazowo leżaki. W projekcjach będzie mogło wziąć udział do 150 osób przebywających w wygrodzonym terenie.

Repertuar cyklu dobrany został w taki sposób, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tak więc znalazły się w nim bajki dla najmłodszych, komedie, filmy akcji, jak i dramaty. Szczegółowy plan projekcji jest dostępny na naszej stronie – link do strony. Województwo Podlaskie utworzyło także "Wydarzenia" na Facebooku, dotyczące konkretnych seansów.

Przedsięwzięcie realizuje Podlaski Instytut Kultury (PIK) w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej oraz lokalnymi ośrodkami kultury.

- Obecnie najważniejszym zadaniem PIK jest wspieranie lokalnych ośrodków kultury oraz inicjatyw kulturalnych w regionie – zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor PIK. – To nie ostatnia inicjatywa naszej instytucji, ale jedna z wielu, które będzie proponować mieszkańcom Podlaskiego.

Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski