Rozpoczął się XXXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej (MFMC) "Hajnówka 2020" w Białymstoku

Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis z Gdańska. Wydarzenie zostało dedykowane prof. Romualdowi Twardowskiemu, twórcy komponującemu m.in. utwory wywodzące się z kręgu tradycji kultury kościoła prawosławnego.

Ten wybitny kompozytor i pedagog od blisko 30 lat jest związany z Festiwalem. Słowa uznania i gratulacje w specjalnym liście przekazał dostojnemu jubilatowi marszałek Artur Kosicki.

„Niezwykły talent zamknięty w pięciolinii wzruszeń to najcenniejszy dar, jakim dzieli się Pan z nami. To nie tylko wysublimowane nuty, ale przede wszystkim niepowtarzalne i wzruszające piękno twórczości wybitnego kompozytora i przewodnika po artystycznym świecie, wielu pokoleń muzyków.”- napisał marszałek (pełna treść listu w załączeniu).

List odczytała Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.



Gratulacje z okazji jubileuszu, życzenia jeszcze wielu lat życia i artystycznej aktywności składali profesorowi Twardowskiemu wielbiciele jego twórczości i artyści z kraju i z zagranicy.

W koncercie otwarcia udział wzięli m.in. Ewa Iżykowska–Lipińska, dyrektor OiFP, Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i państwowych, a także sympatycy festiwalu.



Podczas tegorocznej edycji festiwalu wystąpią chóry m.in. z Polski, Grecji, Łotwy, Bułgarii, Węgier.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w piątek (18.09) i w sobotę (19.09). W tym roku, ze względu na epidemię, liczba zespołów uczestniczących w festiwalu została ograniczona, ale jak podkreślał Mikołaj Buszko, dyrektor festiwalu „najważniejsze, że przesłuchania konkursowe się odbędą, bo są one prezentacją sytuacji w chóralistyce”.

Przesłuchania odbędą się w kilku kategoriach: chóry parafialne, świeckie, amatorskie i profesjonalne.

Zwycięzców poznamy w niedzielę (20.09) podczas Koncertu Galowego poświęconego pamięci Krzysztofa Pendereckiego.



Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w Białymstoku jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna”

Festiwal Muzyki Cerkiewnej jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej przez polskich kompozytorów. Odbywa się od 1982 r. Nadana mu przez Ministerstwo Kultury kategoria zerowa, stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Podczas festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie, a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Przez 38 lat na Festiwalu wystąpiło 895 chórów z 41 państw i 5 kontynentów.



W latach 2003 -2020 Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawował Maestro Krzysztof Penderecki. Jego twórczość często inspirowała muzyka cerkiewna.

Honorowy Patronat od 2000 r. sprawuje również Prezydent RP. Od wielu lat festiwalowi patronuje Związek Kompozytorów Polskich.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie i Podlaski Instytut Kultury





Festiwal Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka 2020" w Białymstoku - PROGRAM

OTWARCIE FESTIWALU

17 września 2020 r. godz. 19

KONCERT INAUGURACYJNY dedykowany Romualdowi Twardowskiemu w roku Jubileuszu 90-lecia

wykona

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis z Gdańska

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE



18 września godz. 17.00

Chór Cerkwi Uspieńskiej – Warszawa (Polska) Zespół Wokalny „Esperimento” – Białystok (Polska) Zespół „Modo Maiorum” Parafii Ewang. - Reform. – Warszawa (Polska) Olsztyński Chór „Bel Canto” – Olsztyn (Polska) Męski Zespół „Św. Efraim” – Budapeszt (Węgry)

19 września godz. 15.00

Chór Mieszany – Ryga (Łotwa) Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” – Kraków (Polska) Nektaria Karantzi i Bizantyjski Chór Żeński „Psaltries” – Pireus (Grecja) Chór Męski „Logos” – Ryga (Łotwa) Męski Zespół „Św. Ioan Kukuzeł - Angiełogłasniat” – Sofia (Bułgaria)

ZAKOŃCZENIE FESTIWALU





20 września 2020 r.

godz. 14.00 Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród

godz. 16.00 KONCERT GALOWY

Pamięci Krzysztofa Pendereckiego wykonają Laureaci Festiwalu oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE - 18.09.2020

WARSZAWA

Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy, Warszawa, pl. Małachowskiego 1, godz. 18.00

XXIX Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej

- Nektaria Karantzi i Bizantyjski Chór Żeński „Psaltries” – Pireus (Grecja)

- Męski Zespół „Św. Ioan Kukuzeł - Angiełogłasniat” – Sofia (Bułgaria)

transmisja na żywo: www.festiwal-hajnowka.pl

BIAŁYSTOK

Sala Kameralna Opery i Filharmonii Podlaskiej, Białystok, ul. Podleśna 2

- Promocja albumu „Festiwal śpiewającej duszy” godz. 17.00

- Projekcja filmu o Festiwalu godz. 19.00

SEJNY

Bazylika

Koncert Pamięci Prof. Andrzeja Strumiłły

- Męski Chór „Logos” – Ryga (Łotwa)

- Chór Parafii Prawosławnej – Ryga (Łotwa)