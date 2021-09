Rozpoczął się 40. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Zarząd Województwa Podlaskiego po raz kolejny wsparł organizację Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

- Jest to jedno z tych wydarzeń, które podkreśla wyjątkowość naszego regionu – jego bogactwo kulturowe. Cerkiewna muzyka liturgiczna jest nieodłączną częścią naszej tradycji. To zaszczyt, że możemy wspierać tego rodzaju przedsięwzięcia – mówił Artur Kosicki tuż przed koncertem.

Po krótkiej modlitwie otwierającej uroczystości Metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wyjaśniał, jak ważną rolę w liturgii prawosławnej pełni śpiew.

- Życie cerkwi jest niemożliwe bez śpiewu cerkiewnego. Śpiew cerkiewny jest nieodłączną częścią natury aniołów, którzy nieustannie wychwalają Boga swoim śpiewem: święty, święty, święty jesteś Panie! Śpiew cerkiewny to modlitwa, to droga do Boga – podkreślił.