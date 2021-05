Kurpiowska kultura doceniona. Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

Mające długą tradycję wydarzenie zazwyczaj odbywa się w Zbójnej. Względy pandemiczne sprawiły, że zostało przeniesione do sali Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Także z tego powodu spotkali się tam tylko laureaci głównych nagród, a nie wszyscy wyróżnieni.

- Nawet w tym trudnym pandemicznym czasie nie zapomnieliście o kultywowaniu wartości i tradycji, które wam w życiu przyświecają – zwrócił się do laureatów Marek Olbryś. - Serdecznie wam za to dziękuję w imieniu władz województwa. Kurpie to niezwykły i odrębny region dodający wielu barw pikselowemu żubrowi naszego województwa – dodał wicemarszałek.