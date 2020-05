„Przy kawie i muzyce”. Grajewskie Centrum Kultury zaprasza na koncert online!

„Przy kawie i muzyce" to cykl spotkań GCK, który swój początek miał w Klubie Hades, a ostatnie spotkania zapewne kojarzycie z Centrum Tradycji Mleczarstwa - Muzeum Mleka (oddział GCK). Kolejny koncert był zaplanowany na 22 maja - jednak w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie może się on odbyć w tradycyjnej formule. Jednak organizatorom nie stanowi to żadnej przeszkody i zapraszają wszystkich przed ekrany i do rozkoszowania się pięknem muzyki z filiżanką aromatycznej kawy w ręku.

Materiał będzie dostępny na kanale YouTube GCK dnia 22 maja od godziny 18:00 do 24 maja do godziny 24:00.



Żródło/Fot.: Grajewskie Centrum Kultury

