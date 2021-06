Przegląd Muzyki Ludowej Suwalszczyzny

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza muzyków, śpiewaków, kapele, zespoły, solistów oraz gawędziarzy tradycyjnych do udziału w Przeglądzie Muzyki Ludowej Suwalszczyzny. Odbędzie się pod koniec lipca tego roku. Będzie to przepustka do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.