Przed nami XVIII edycja Festiwalu Kalejdoskop

W 2021 w programie festiwalu znajdzie się łącznie 12 spektakli, prezentowanych na żywo przed publicznością, z czego 6 to krótkie formy choreograficzne, a jeden realizowany w formule instalcji/performansu w przestrzeni miasta. Program tegoroczna edycji obfituje w wydarzenia plenerowe. Tradycją festiwalu stają się spacery z przewodnikiem po mieście oraz projekty site specific, do których w tym roku zaangażowani zostaną studenci i absolwenci kierunków tanecznych i choreograficznych Polskich uczelni artystycznych. Dodatkowo w tym roku organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych tancerzy na plenerowy otwarty warsztat w postaci spaceru perfomatywnego, połączonego z plenerem rysunku ruchu w centralnym parku miasta.

Istotą festiwalu jest idea spotkania – twórców, teoretyków, widzów. Jego ważną częścią, jak co roku będą są rozmowy z twórcami, zarówno te moderowane przez teoretyków i transmitowane online (Rozmowy o polskim tańcu), jak i nieformalne – lunche oraz wieczorne spotkania pospektaklowe w kawiarni. Dodatkowo podczas festiwalu chętni tancerze, będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności podczas warsztatów ze znanymi choreografami z całej Polski.

XVIII edycja Kalejdoskopu zostanie zrealizowana w oparciu o nowy temat przewodni - "Tyle powodów do świętowania". Festiwal celebruje 18 lat swojego istnienia, ale nie tylko. Doświadczenia ostatniego roku, związane z pandemią koronawirusa, wskazują na wielką wartość festiwalowowych spotkań, na które z utęsknieniem czekają tancerze i widzowie.

Jak wskazują organizatorzy - Świętujemy, bo tańczymy, bo chcemy zaprosić widzów do współuczestniczenia w sztuce, bo jesteśmy spragnieni nowych wrażeń, i wreszcie - ponieważ od 18 lat tworzymy festiwal, który dojrzewał razem z nami, widzami, artystami i twórcami. Dlatego wybraliśmy do programu przyszłorocznej edycji pozycje, które z jednej strony - wzbudzają refleksję nad ulotnością istnienia, zagrożeniem życia, upływem czasu, a z drugiej - dają dużo radości, zachęcają do działania, koncentrują uwagę na kontakcie z drugim człowiekiem.

Festiwal organizowany jest przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca. Przewodzą mu w duecie: Karolina Garbacik oraz Joanna Chitruszko. Festiwal inspiruje, angażuje, opowiada o tańcu korzystając z różnych środków wyrazu i dziedzin sztuki – rysunku, muzyki, filmu, multimediów. Od 18 lat łączy najważniejsze lokalne instytucje kultury i środowiska twórcze wokół jednej idei – tańca. A to co, czyni go wyjątkowym (poza bogatym programem spektakli i wydarzeń towarzyszących), to jego innowacyjna formuła. Formuła, która czerpie z otwartości i bogactwa kulturowego całego miasta – jego różnych miejsc, instytucji i ludzi. Która łączy najważniejsze zjawiska i atrybuty sztuki tańca współczesnego z lokalnym charakterem. Festiwal dosłownie i w przenośni – wychodzi na ulicę, do knajp i kafejek. Sztuka dotyka, nie tylko widzów teatralnych czy tancerzy ale również przechodniów, seniorów, studentów, przygodnych uczestników festiwalowych zdarzeń. Angażuje i zaprasza całe pokolenia do wychodzenia poza codzienność i smakowania sztuki tańca w różnych jej odsłonach.

