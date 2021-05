Przed nami kolejna edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”

Bohaterem Festiwalu jest Mishka Zilberstein. Urodził się w 1928 roku w Białymstoku, zmarł w 2016 roku w Izraelu. Autor przejmujących wspomnień "Życie bez pamięci"("Chaim le-lo zikaron").



PROGRAM:



Niedziela (06.06)



godz. 17:00 - 22:00 - Plac przy Ratuszu



"Gdybym był bogaczem…" - koncert w wykonaniu aktorów teatrów warszawskich



Tewje – Marek Szydło

Gołda – Ewa Dąbrowska

Cejtł i Fruma Sara - Monika Chrząstowska

Chudł – Izabela Rzeszowska

Perczyk – Piotr Chomik

Morł – Piotr Sierecki

Lejzer Wolf i Rabin – Henryk Rajfer



Koncert Sephardic Soul Music – Gerard Edery (USA)



Artyście towarzyszą:

Marcin Dawid Król - skrzypce

Lucjan Szaliński-Bałwas - altówka, skrzypce

Arad Emamgholi - perkusja



Melodie żydowskie – Kapela Jankiela



Alicja Głódź - skrzypce

Zdzisław Wasilewski - kontrabas

Wojciech Cis - gitara akustyczna

Wiesław Doliński - akordeon

Jan Mlejnek - klarnet



Poniedziałek (07.06)



godz. 18.00 - Aula Pałacu Branickich



"Pod niebem Sefarad" - Najpiękniejsze pieśni sefardyjskie



Anna Riveiro - śpiew, gitara, tłumaczenia i scenariusz koncertu

Michał Pindakiewicz - gitara, udu, aranżacje



Wtorek (08.06)



godz. 19.00 – Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej (ul. Kraszewskiego 15B)



Koncert organowy - Marek Kulikowski



1. C. Franck - Fantasie A-dur

2. J. Brahms - Choral "Es ist ein Ros' entsprungen"

3. C. Franck - Prélude, Fugue et Variation h-moll op.18

4. J. Brahms - Choral "Herzlich tut mich verlangen"

5. C. Franck - Piece heroique h-moll



Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Z powodu obowiązującego reżimu sanitarnego na poniedziałkowy koncert liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują wejściówki (dostępne u Organizatora podczas koncertów niedzielnych).

źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael

oprac.: Paulina Dulewicz