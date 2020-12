Premiera książki „Niedługie życie” dr. Dariusza Kucia z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci

- To zbiór 21 wywiadów z rodzicami dzieci, które cierpiały z powodu chorób nieuleczalnych i były pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im”. Czas opieki nad umierającym dzieckiem to czas zaciekłej walki z chorobą i cierpieniem, ale też powolnej akceptacji tego, co nieuchronne. To czas, w którym zastanawiamy się, czy bitwa o kolejny dzień, często okupiona dodatkowym bólem, ma jakiś sens – mówi dr Dariusz Kuć. - Książkę tę napisałem po to żeby zrozumieć, co to znaczy pozwolić swemu dziecku odejść. Kiedy jest ten moment, w którym najlepsze co można zrobić w imię miłości do dziecka to przestać walczyć o życie? Gdzie przebiega granica? W którym momencie działania lekarzy jedynie przedłużają życie bez szansy na poprawę stanu zdrowia pacjenta? Kiedy tylko niepotrzebnie potęgują cierpienie i naruszając godność chorego? Kiedy terapia staje się niewspółmierna do podejmowanych wysiłków, nieproporcjonalna, a nawet rozpaczliwa? Kiedy należy ją uznać za uporczywą? – dodaje doktor Kuć.