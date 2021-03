Pracownia Teatralna - nowe miejsce na kulturalnej i edukacyjnej mapie miasta

- Spektakl stypendialny „Kochanka”, który powstał w ubiegłym roku, uświadomił mi, jak wiele osób dopinguje mnie w mojej artystycznej działalności. Życzliwe komentarze i pozytywne opinie zachęciły mnie do dalszego działania. Praca nad tym przedstawieniem pokazała, że projekty wybrzmiewają, ale ludzie i pomysły – zostają. I właśnie tak zrodziła się Pracownia. Miejsce, które powstało z potrzeby twórczej aktywności. Przestrzeń, którą odkryliśmy przy ul. Mickiewicza 71 A, zauroczyła nas i zmobilizowała do wspólnego działania – mówi Justyna Godlewska-Kruczkowska, Prezes Zarządu Fundacji.

W Pracowni Teatralnej będą się odbywały zajęcia teatralne przeznaczone dla osób w różnym wieku. Justyna Godlewska-Kruczkowska przygotowała cały projekt wraz z Pawłem Żukiem, specjalistą ds. komunikacji i marketingu, na co dzień także związanym z białostockim Teatrem Dramatycznym.

- Cieszę się, że Justyna zaprosiła mnie do tej wspólnej przygody. Nie ma nic piękniejszego, niż dzielić pasję, doświadczenie, a nade wszystko mieszankę poczucia humoru i odrobiny szaleństwa, z bliskimi współpracownikami. Ale największa radość to móc się podzielić swoimi umiejętnościami i kompetencjami z innymi! – mówi Paweł Żuk, Członek Zarządu Fundacji.

Pracownia Teatralna jest partnerem Szkoły Haliny i Jana Machulskich przy PO Assitej w Warszawie. Jak przyznają pomysłodawcy Pracowni, będzie to miejsce, w którym chcą wykuwać talenty, charaktery i wrażliwość. To tu ludzie będą mogli pozbyć się nieśmiałości, wstydu, skrępowania, zaniżonej samooceny i braku wiary w siebie. Pracownia ma pomagać w kształtowaniu twórczej i kreatywnej osobowości, uczyć pielęgnowania piękna słowa i gestu. Będzie to także miejscem efektywnej pracy, skutecznej i empatycznej współpracy.

Na początek swojej działalności Pracownia zaprasza na kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. Pod czujnym okiem doświadczonych, zawodowo czynnych praktyków teatru, będzie można zdobyć szeroki zasób wiedzy i ćwiczeń potrzebnych i przydatnych podczas egzaminu wstępnego do szkół o profilu teatralnym. Zajęcia z wiersza, prozy, interpretacji, zadań aktorskich, śpiewu, dykcji, emisji głosu, tańca oraz gimnastyki poprowadzą: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Magdalena Dąbrowska, Paula Gogol i Grzegorz Suski. Oferta skierowana jest do osób, w wieku od 16 do 25 lat. Liczba miejsc na siedmiotygodniowy kurs jest ograniczona. Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać pod numerem telefonu: 602 408 859.

O założycielach Pracowni Teatralnej:

Justyna Godlewska-Kruczkowska – pasja, temperament, uśmiech. Aktorka, logopeda, pedagog. Ponad 20 lat na scenie i 60 ról (o szerokim wachlarzu charakterów i osobowości) w spektaklach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Instruktor warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Juror konkursów recytatorskich i teatralnych. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku (spektakle "Emocjałki" i "Kochanka"). Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury.

Paweł Żuk – człowiek kultury, organizacji nie tylko samo…, ale i pozarządowych, pomysłodawca, projektodawca, współorganizator. Świetnie porusza się w meandrach marketingu, o którym wciąż kupuje książki, których nie ma czasu czytać. O reklamie w sieci, wie już chyba wszystko, chociaż sam uważa, że nie wie nic. W ciągłym ruchu i działaniu. Menedżer kultury, który nigdy nie odmawia pomocy i nie boi się wyzwań. Również artystycznych.

źródło: Pracownia Teatralna

oprac.: Aneta Kursa