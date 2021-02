„Pozory nie mylą”- czytanie performatywne w szkole teatralnej

„Kiedy widzę kogoś po raz pierwszy, zawsze spodziewam się po nim najgorszego.” – mówi martwa dziewczyna leżąca na stole w prosektorium. I jest to dopiero początek kryminalnej historii pełnej niedomówień, półprawd i skrywanych namiętności, której bohaterowie, zawieszeni pomiędzy jawą a snem, będą musieli skonfrontować się z duchami z przeszłości – wypartymi wspomnieniami i skrywanym poczuciem winy, i w której odpowiedź na pytanie „kto zabił?” okaże się istotna, ale wcale nie najważniejsza.

Przekład: Karolina Bikont

Wprowadzenie: dr hab. Krzysztof Tkaczyk (Uniwersytet Warszawski)

Realizatorzy:

Reżyseria: Marcin Bikowski

Montaż i muzyka: Marcin Bartnikowski

Obsada: Magdalena Duszak, Anna Gajewska, Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski, Krzysztof Ogłoza.

Stephan C. Lack – ur. w roku 1981 w Wiedniu autor ponad dwudziestu sztuk teatralnych, laureat licznych nagród literackich, wystawiany z powodzeniem na scenach Austrii i Niemiec

Organizatorzy:

Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku we współpracy z Austriackim Forum Kultury

Prawa autorskie reprezentuje ADiT Agencja Dramatu i Teatru

