Podpisano list intencyjny ws. przejęcia Skansenu Kurpiowskiego przez samorząd województwa

Nowe możliwości i nowe szanse

Do tej pory skansen był częścią Muzeum Północno-Mazowieckiego należącego do Miasta Łomża. Przekształcenie go w samodzielną placówkę ma sprzyjać jego rozwojowi. Podkreślał to wicemarszałek Marek Olbryś, którego dziadek – Bolesław Olbryś – współpracował z Adamem Chętnikiem, założycielem obiektu.

- Jest to swoisty testament mego dziadka, który zobowiązał mnie z góry, żeby dopilnować, aby ten skansen rozwijał się jak najlepiej – mówił Marek Olbryś. - Prowadzenie tego obiektu przez samorząd województwa da mu większe szanse na rozwój. Dołożymy wszelkich starań, aby był jeszcze wspanialszy i działał jeszcze prężniej – zapewnił.

Marek Olbryś uspokoił jednocześnie, że oprócz nadzorcy, nic się nie zmieni.

– Skansen zostaje w Nowogrodzie. Wpisany jest tam od wielu lat i tam jest jego miejsce – zaznaczył wicemarszałek. - Razem z burmistrzem Nowogrodu będziemy rozszerzać jego formułę: chcemy zbudować nowy obiekt, który by skupiał promocję, umożliwiał szkolenia, ekspanował działalność skansenu – wyliczał planowane działania.

Pomysł, aby wydzielić skansen ze struktur łomżyńskiego muzeum i utworzyć na jego bazie podlaską instytucję, zrodził się kilka lat temu. Ponad 900 tys. zł rocznie, które przeznaczane było na jego bieżące utrzymanie, stanowiło dla miasta zbyt duży wydatek.

- Ta instytucja jest poza granicami Łomży, dlatego trudno jest wygospodarować środki z budżetu miasta na jej cele – mówił Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży. - Skansen jest dziedzictwem kulturowym całego regionu i powinien być przekazany dla województwa, gdyż zwiększy to szansę na jego rozwój – podkreślił.

Prezydent dodał, że pieniądze, które do tej pory pochłaniało utrzymanie obiektu, zostaną wykorzystane na cele kulturalne na terenie Łomży.

Zakończenie formalności w nowym roku

Podpisanie listu intencyjnego to początek prac nad zmianą statusu skansenu.

- Jest to pierwszy dokument pod względem formalno-prawnym, który rozpoczyna proces przekształcenia skansenu w odrębną instytucję, podlegającą samorządowi województwa – wyjaśniał wicemarszałek Olbryś.

Całkowite przejęcie obiektu planowane jest na początek 2022 roku.

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie to jeden z najatrakcyjniejszych zabytków powiatu łomżyńskiego. Znakomicie wpisuje się w różnorodność kulturową Podlaskiego. Założony w 1927 r. przez Adama Chętnika i jego żonę Zofię z Klukowskich pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, swoim zasięgiem wykracza poza lokalną kulturę.

Perła na mapie muzealnej kraju

Jest to w zasadzie park etnograficzny, który rozpościera się na obszarze ok. 3,5 ha. Pięknie ulokowany na skarpie, z której roztacza się widok na Narew i wpadającą do niej Pisę, zapewnia mnóstwo atrakcji zwiedzającym.

- W tej chwili na tym terenie mamy 23 zabytkowe budynki drewniane oraz kilkadziesiąt obiektów tzw. małej architektury: bramy, kapliczki, studnie – wyliczał dr Jerzy Jastrzębski, dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego. - Obiekt ten cieszy się bardzo dużym uznaniem i przyciąga zwiedzających nie tylko z Europy, ale z całego świata.

Anna Augustynowicz

fot. z konferencji: Piotr Babulewicz, fot. skansenu: Karol Babiel.