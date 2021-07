Podlaskie Kino Plenerowe. Zobacz: co, gdzie i kiedy!

Podlaskie Kino Plenerowe (PKP) to propozycja Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Instytutu Kultury na przyjemne i bezpieczne spędzenie czasu z największymi filmowymi hitami. W jego repertuarze każdy znajdzie coś dla siebie. Najmłodsi – popularne bajki, starsi – kinowe przeboje. A to wszystko w wakacyjnej scenerii, na wygodnych leżakach lub we własnych samochodach, ze świetnym nagłośnieniem i ekranem o powierzchni 24 m kw! W organizację wydarzenia zaangażowane są też lokalne ośrodki kultury.



Rozkład jazdy PKP:



16-17 lipca, Grajewo i Dąbrowa Białostocka

Grajewo , plac przed urzędem miejskim: godz. 17 - „Paddington 2”, godz. 21 - „John Wick 3”.





Dąbrowa Białostocka, Plac Kościuszki: godz. 17 - „Paddington 2", godz. 20 - „Narodziny gwiazdy".



23-24 lipca, Kolno i Łomża

Kolno , Targowica Miejska: godz. 18 - „Scooby Doo”, godz. 20 - „Narodziny gwiazdy”.





Łomża, Park Jana Pawła II: godz. 19 - „Pokemon. Detektyw Pikachu", godz. 21:30 - „Na noże".



30-31 lipca, Rutki-Kossaki i Goniądz

Rutki-Kossaki , boisko szkolne: godz. 17 - „Baranek Shaun”, godz. 19 - „La La Land”.





Goniądz, plaża miejska: godz. 18 - „ Rock dog " , godz. 20:30 - „ Solid Gold " .



1 sierpnia, Augustów

Rynek Zygmunta Augusta: godz. 11 - „Lego Przygoda”, godz. 13:30 - „Scooby Doo”.





6-8 sierpnia, Tykocin, Supraśl i Białystok

Tykocin , Plac Czarnieckiego: godz. 19 - „Rock dog”, godz. 20:30 - „La La Land”.





Supraśl , amfiteatr przy Bulwarach im. Wiktora Wołkowa: godz. 17 - „Paddington 2", godz. 19 - „La La Land".





, amfiteatr przy Bulwarach im. Wiktora Wołkowa: godz. 17 - „Paddington 2”, godz. 19 - „La La Land”. Białystok, parking OiFP od ul. Kijowskiej: godz. 18 - „Rock Dog”, godz. 20:30 - „La La Land”.



14-15 sierpnia, Mielnik i Łapy

Mielnik , amfiteatr „Topolina”: godz. 16 - „Scooby Doo”, godz. 18 - „Obywatel Jones”.





Łapy, Targowica Miejska przy ul. Leśnikowskiej: godz. 16 - „Paddington 2”, godz. 19 - „Joker”.



22 sierpnia, Sokółka:

stadion OSiR, godz. 16 - „Scooby Doo”, godz. 18 - „ Na noże”.





5 września, Suwałki

Bulwary nad Czarną Hańczą przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia: godz. 18 - „Na noże”, godz. 20:30 - „La La Land”.



Zachęcamy też do odwiedzenia profilu Województwa Podlaskiego na Facebook'u. Dla każdej z projekcji jest tam utworzone wydarzenie z niezbędnym szczegółami.



oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Mateusz Duchnowski