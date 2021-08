Podlaskie Kino Plenerowe zagości w weekend w kolejnych miejscowościach

Weekend z kinem plenerowym rozpocznie się wyjątkowo w sobotę (7.08) o godz. 17. w supraskim amfiteatrze przy bulwarach im. Wiktora Wołkowa. W programie film „Paddington 2”. To kontynuacja opowieści o przygodach uroczego brytyjskiego misia. Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. O godz. 19 rozpocznie się seans filmu „1917”. To historia o dwóch młodych żołnierzach - Schofieldzie i Blaku, którzy dostają rozkaz przedostania się za linię wroga, aby dostarczyć tajną wiadomość. Ma ona umożliwić brytyjskim żołnierzy uniknięcia śmiertelnej pułapki.

W niedzielę (8.08) kino plenerowe zawita do Białegostoku. Projekcje zaplanowano na parkingu Opery i Filharmonii Podlaskiej (wejście od ul. Kijowskiej). Pierwszy seans - „Rock Dog”- rozpocznie się o godz. 19. To opowieść o psie, który marzy, by zostać gwiazdą rocka. Wyrusza więc do wielkiego miasta, aby spełnić marzenie. Następny film w repertuarze – „La La Land”, rozpocznie się o godz. 20.30. To amerykański komediodramat muzyczny. Opowiada o trudnej miłości dwojga aspirujących artystów – początkującej aktorki i pianisty jazzowego, którzy będą musieli wybrać między miłością a spełnianiem marzeń.

Seans pod chmurką miał odbyć się także w ten weekend (6 sierpnia) w Tykocinie, jednak z powodów pogodowych został przełożony na piątek (20 sierpnia). W planach ekranizacja filmu „Rock Dog” o godzinie 19 oraz „La La Land” o 20.30.

Zachęcamy do odwiedzenia profilu Województwa Podlaskiego na facebook'u. Dla każdej z projekcji jest tam utworzone wydarzenie z niezbędnym szczegółami.

Paulina Tołcz

red.: Aneta Kursa

fot.: Cezary Rutkowski