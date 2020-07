Piąty Domowy Salon Ambientu - zaprasza Up to Date Festiwal

- Kontynuujemy serię Domowych Salonów Ambientu. Niezależnie od tego gdzie jesteście, chcemy dostarczać Wam najlepszą muzykę. Nadal jednak nie możemy spotkać się z Wami na regularnych Salonach Ambientu w całej Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się po raz kolejny wyjść sytuacji naprzeciw – podkreślają organizatorzy.

Na kolejnym Domowym Salonie Ambientu zagra Grzegorz Bojanek Ambient na rodzimej scenie kulturalnej gości na większą skalę dzięki Up To Date Festival już od dekady. Dziś, dzięki konsekwencji i wsparciu publiczności, możemy cieszyć się jednymi z najciekawszych wydarzeń muzycznych w kraju.

Cykl wydarzeń o nazwie „Salon Ambientu” rozpoczął się w Białymstoku i wywodzi się z działań festiwalu Up To Date oraz kolektywu Technosoul. Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt edycji w wielu miastach Polski. Organizując Salony Ambientu, skupiamy się na promocji takich gatunków jak ambient, modern classical, IDM, a nawet noise.

Kulminacyjnym momentem roku jest Centralny Salon Ambientu odbywający się w ramach festiwalu Up To Date rokrocznie we wrześniu.

Grzegorz Bojanek – BIO Artysta zajmujący się tworzeniem oraz promocją polskiej muzyki ambient, elektronicznej i eksperymentalnej.

Współzałożyciel polsko-chińskiego projektu “ChoP”, gdzie wraz z Zen Lu kontynuują poszukiwania na polu ambientu i techno. Twórca muzyki filmowej. Współpracował z reżyserami amerykańskimi i brytyjskimi.. Wydawał w Ohm Resistance (USA), Beats in Space (USA), N_Coded (PL) i wielu innych.

Jednym z partnerów Up To Date Festival jest Województwo Podlaskie.

