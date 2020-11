Para z UKS TWIST Białystok kolejny raz zdobyła tytuł Mistrzów Polski w sportowym tańcu towarzyskim!

Jednocześnie para wywalczyła awans do najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej S w obu stylach. Mistrzostwa zostały rozegrane w ramach Federacji Tańca Sportowego, a startowały w nich pary z całej Polski z ponad dwudziestu klubów m.in. z Warszawy, Kołobrzegu, Spotu, Łodzi, Koszalina, Bydgoszczy, Zielonej Góry i Wieliczki.

Julia Klim i Damian Chomaniuk są stypendystami w dziedzinie twórczości artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego. Julia przez dwa lata była także stypendystką programu dla uzdolnionej młodzieży Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego. Para z UKS Twist Białystok w ubiegłym roku została Mistrzami Polski w klasie tanecznej B w stylu standardowym i latynoamerykańskim na mistrzostwach w Kwidzyniu. Na co dzień są uczniami drugiej klasy białostockich liceów. Julia uczęszcza do III LO, a Damian do VI LO. Taniec jest ich pasją od przedszkola. Uczniowski Klub Sportowy Twist Białystok, to jeden z największych tanecznych klubów sportowych w naszym województwie, który od wielu lat z sukcesami trenuje dzieci i młodzież.

oprac. Paulina Dulewicz

fot. UKS Twist Białystok