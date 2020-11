„PandemiJa” nagrodzona podczas 38. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi

„PandemiJa” w reż. Agata Biziuk to głośny krzyk młodych ludzi wobec otaczającej ich nowej i sterylnej rzeczywistości. Niemożność wykonywania zawodu, strach, frustracja, absurd dzisiejszych czasów popchnął twórców do stworzenia onirycznego kolażowego spektaklu, w którym partnerem i lalką staje się kamera. Przedstawienie miało swoją premierę online 14 lipca 2020 roku i wciąż jest dostępne do oglądania na kanale YouTube białostockiej Filii.

38. Festiwal Szkół Teatralnych organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi odbywał się w dniach 23 – 29 listopada 2020 r. Po raz pierwszy w swojej historii przyjął formułę on-line oraz gościł przedstawienie dyplomowe z białostockiej Filii w konkursie głównym. Pomysłodawcą festiwalu był Jan Machulski – wybitny aktor, wieloletni wykładowca i Dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły. Każda edycja festiwalu jest okazją do spotkania środowiska teatralnego, porównania metod kształcenia aktorów i sposobów budowania ról przez młodych adeptów sztuki aktorskiej.



źródło: Akademia Teatralna i m. A. Zelwerowicza, filia w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa