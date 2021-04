Krzysztof Krawczyk dzieciństwo spędził w Białymstoku

Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Pochodził z rodziny artystów. Jego rodzice byli aktorami oraz śpiewakami operowymi. W dzieciństwie wielokrotnie się przeprowadzał. W 1947 roku wraz z całą rodziną zamieszkali w Białymstoku, gdzie ojciec artysty podjął pracę w miejscowym teatrze. W kolejnych latach przyszły wokalista oraz kompozytor dzieciństwo i młodość spędził w Poznaniu, a następnie w Łodzi, gdzie ukończył Średnią Szkołę Muzyczną, w której nauczył się śpiewu.

Na scenie muzycznej obecny był od prawie pięciu dekad. W 1963 roku był założył grupę wokalno-instrumentalną Trubadurzy, której repertuar łączył elementy rocka z polską muzyką ludową. W 1965 roku zespół odniósł swój pierwszy sukces na festiwalu w Opolu, gdzie zdobył nagrodę za debiut. Krzysztof Krawczyk opuścił grupę definitywnie w 1976 roku.

Karierę solową rozpoczął na początku lat 70. Wylansował wtedy wiele przebojów, które do dzisiaj cieszą się sławą m.in. „Parostatek”, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”, „Jak minął dzień”.

Krawczyk występował na wielu festiwalach. W Polsce można było go usłyszeć m.in. w Opolu i Sopocie, za granicą - w NRD, Związku Radzieckim, Jugosławii, Bułgarii, Szwecji, Grecji, Belgii, Holandii.

Na początku lat 80. artysta zamieszkał w USA. Występował tam w klubach w Las Vegas oraz Chicago. Po powrocie z emigracji w 1988 roku uległ wypadkowi samochodowemu, co spowodowało czasowe zejście ze sceny. W latach 90. wrócił na krótko do Stanów, gdzie nagrał jedną płytę, po czym powrócił po kilku latach do Polski, gdzie osiadł na stałe.

W 2000 roku nastąpił powrót Krzysztofa Krawczyka na wielką scenę. Wystąpił na Placu Świętego Piotra przez papieżem Janem Pawłem II. Następnie również w tym samym roku polski wokalista nagrał wspólnie z Goranem Bregovicem, znanym serbskim kompozytorem płytę „Daj mi drugie życie”, z której pochodzi popularny przebój „Mój przyjacielu”. W kolejnych latach ukazał się następny album „Bo marzę i śnię”, którego utwory biły w kraju rekordy popularności m.in. „Bo jesteś Ty” oraz „Chciałem być”.

Krzysztof Krawczyk przez cały swój okres działalności artystycznej wydał ponad 100 płyt - solowych i kompilacji. Wielokrotnie zwyciężał w sondażach na ulubionego piosenkarza Polaków. W ostatnich latach swojej kariery angażował do współpracy kolejne pokolenia młodych artystów.

W październiku 2020 roku zawiesił swoją działalność artystyczną z powodu pandemii koronawirusa oraz własnych problemów zdrowotnych.

Marszałek Artur Kosicki w związku z potwierdzonymi doniesieniami medialnymi o śmierci wybitnego polskiego artysty zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

Cezary Rutkowski

Fot.: Krzysztof Krawczyk na Balu Dziennikarzy 2010, autor: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP