Ocalić od zapomnienia - „Bialystok, main shtetele” w nowej odsłonie

- Piosenkę „Bialystok, main shtetele" poznałam dzięki reżyserowi Adamowi Biernackiemu. Odnalazł ją pracując nad spektaklem "Migdały i rodzynki. Szkice białostockie". Od czasu premiery przedstawienia, ten utwór nie dawał mi o sobie zapomnieć. W końcu postanowiłam na nowo go zaaranżować i nagrać. – mówiła w rozmowie z Wrotami Podlasia Martyna Zaniewska.

Piosenka i filmowa etiuda do niej powstały w ramach projektu „Miasteczko”.

- Możliwość pozyskania wsparcia na tego typu przedsięwzięcia jest niezwykle cenna. Stypendia pomagają realizować projekty niszowe, niekomercyjne, które powstają z pasji. „Miasteczko" jest właśnie takim przedsięwzięciem. Przypominam w nim o przedwojennej historii Białegostoku, ludziach którzy tworzyli to miejsce. - podkreślała stypendystka - Historia i kultura miasta, w którym żyję, są mi niezwykle bliskie. W przeszłości miałam przyjemność śpiewać piosenki z tamtego okresu i dlatego też postanowiłam nagrać i stworzyć obraz filmowy do piosenki „Białystok, miasteczko me".