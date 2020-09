Obchody jubileuszu „Galerii na Płocie”

Sztuka na ulicznym płocie prowokuje nawet przypadkowego widza, aby się z nią zetknął i zainteresował – wiedzą o tym organizatorzy wystawy, Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. „Galeria” wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych miasta. W tym roku wystawa podejmuje cztery odmienne tematy.

Dziewięć stolic

Ekspozycję główną stanowi 47 zdjęć z dziewięciu stołecznych miast Europy.

- Naszym celem było ukazanie miejskiego pejzażu, ale też ciekawostek - różnic i podobieństw w architekturze tych miast – opowiada Jarosław Skubich, autor zdjęć i główny organizator wystawy. - Chcielibyśmy wzbudzić ciekawość widza i chęć poznania tych stolic: Paryża, w którym nie sposób się nie zakochać; ujmującego Madrytu; malowniczej Lizbony; nieodległego, pięknego Wilna; zachwycającego Wiednia i zapierającego dech w piersiach Budapesztu; Pragi, po której spacery to czysta przyjemność; a także czarodziejskiego Erywania i bajkowego Tbilisi.

Dopełnieniem tej swoistej podróży po miastach świata jest równie interesująca, umieszczona w budynku szkoły, wystawa zdjęć autorstwa uczniów i nauczycieli z ich wycieczek po malowniczych polskich miastach i miasteczkach.

Wodne klimaty

Zupełnie odmienne tematy poruszają dwie ekspozycje dodatkowe. Wystawa „Woda” to efekt realizowanego od roku w szkole unijnego projektu „Every Drop Counts” (Liczy się każda kropla).

- W ramach naszych działań regionalnych i promocji projektu ogłosiliśmy konkurs fotograficzny na prace, podejmujące tematykę wody - mówi Agata Ratkiewicz, koordynatorka projektu. - Do konkursu zaprosiliśmy naszych uczniów, absolwentów, rodziców, pracowników szkoły i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.

Konkurs ma otwartą formułę, co oznacza, że będzie kontynuowany w przyszłym roku, kiedy to białostocka szkoła zaprosi do współpracy także, uczestniczące w projekcie szkoły partnerskie z Czech, Litwy, Łotwy, Hiszpanii i Włoch, by nadać w ten sposób wystawie charakter międzynarodowy.

„Czas” w obiektywie



- W ubiegłym roku tematem wystaw towarzyszących była natura i elementy industrialne – wspomina Greta Hapunik. - Wtedy też spontanicznie pojawił się pomysł, aby gospodarzem kolejnej wystawy był właśnie „Czas”. Ciekawi byliśmy, jak uchwycą go nasi uczniowie i nauczyciele obiektywami swoich aparatów – ten temat podejmuje nasza druga wystawa dodatkowa w ulicznej „Galerii”.

oprac.: Kamil Timoszuk