„O, Wertep idzie!” Teatralny festiwal rozpoczyna się już za kilka dni

– Nazwa Wertep, wbrew pozorom, wcale nie pochodzi od dziur w drodze. Wywodzi się… ze Średniowiecza. Tak ludzie mówili, gdy ich miasteczka i wsie odwiedzały wędrowne teatry: O, wertep przyszedł – wołali – podkreślała Agata Rychcik-Skibiński, koordynatorka festiwalu.

We wtorek (27.07) odbyła się konferencja prasowa otwierająca tegoroczny Festiwal Teatralny Wertep, który już od kilkunastu lat odbywa się w naszym regionie. To inicjatywa Dariusza Skibińskiego – aktora, reżysera, animatora kultury. Zwiedził całą Polskę i kawał świata, ale zachwycony Podlaskiem, przeprowadził się na stałe do maleńkiej wsi Policzna, na skraj Puszczy Białowieskiej. Mimo, że znalazł się z dala od kulturalnych centrów nie porzucił zawodu. Podczas konferencji zachęcał do udziału w festiwalu szczególnie rodziny z dziećmi.

– Trzeba powiedzieć, że Wertep nie jest tylko prezentacją spektakli, jak obserwuje to zjawisko artystyczne, które angażuje całe rodziny. Dostajemy dużo zwrotnych informacji, że dzięki naszemu Wertepowi spotykają się rodziny przyjeżdżające z różnych stron Polski - to jest dla nas coś bardzo przyjemnego – mówił Dariusz Skibiński.

W sumie zaplanowanych jest kilkadziesiąt spektakli, dla dzieci, dorosłych oraz przedstawienie „Plan lekcji” dla osób niewidzących i niedowidzących.

- Zaprezentujemy ponad 60 spektakli w ciągu tych dziesięciu dni. Zapraszam na wszystkie z nich, mamy premiery i mamy nowość – spektakl opatrzony audiodeskrypcją. W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, które np. mają problemy ze wzrokiem, ponieważ będzie audio na żywo. Ten spektakl to „Plan lekcji”, będzie grany 5 sierpnia w nowej lokalizacji na dachu Hajnówki Centralnej (centrum artystyczne, edukacyjne) – zapowiedziała Agata Rychcik-Skibiński.

Tegoroczny Wertep rozpocznie się 30 lipca, w piątek, nad zalewem Siemianówka, w Narewce i Starym Dworze. Potem odwiedzi Bielsk Podlaski (31 lipca), Narew (1 sierpnia), Gródek i Hajnówkę (4 sierpnia), Dubiny i ponownie Hajnówkę (5 sierpnia), Białowieżę (6 sierpnia), Orlę (7sierpnia) i zakończy się, odwiedzając kolejny raz Hajnówkę (8 sierpnia).

Ruszy też nowa scena: Hajnówka Centralna – Stacja Kultury, a w zasadzie trzy sceny. W tym jedna na dachu!

Wszystkie szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.

Organizatorem Wertepu jest Stowaryszenie Kulturalne Pocztówka.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz