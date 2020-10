Nowe tablice w białostockiej Alei Bluesa odsłonięte

Wśród grona wyróżnionych, których w tym roku upamiętniono w białostockiej Alei Bluesa, znaleźli się: Sebastian Riedel, syn legendy polskiego bluesa Ryszarda Riedla, założył zespół Cree, którego jest wokalistą i gitarzystą oraz autorem większości tekstów granych przez jego grupę, Tadeusz Dziemski, gitarzysta, współzałożyciel grupy Scholastycy, białostockiej kapeli bluesowej oraz Piotr Grząślewicz i Łukasz Wiśniewski, liderzy oraz założyciele zespołu Kraków Street Band, grupy wykonującej muzykę z pogranicza folku, rocka, bluesa, country i jazzu tradycyjnego.

Od 12 lat pasaż łączący ulice Suraską i Legionową jest miejscem, które upamiętnia ludzi zasłużonych dla propagowania bluesa. Stolica Podlaskiego jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się uhonorować w taki sposób ten gatunek muzyczny.

Stworzenie Alei Bluesa w trzydziestą rocznicę zorganizowania pierwszego festiwalu Jesień z Bluesem miało przypomnieć młodszemu pokoleniu o dokonaniach najważniejszych muzyków gatunku i zachęcić do poznawania ich twórczości. Stało się to w 2008 roku, który został ogłoszony rokiem bluesa. Ten gatunek muzyczny to nie tylko muzycy, zawiera się w tym również cała grupa pasjonatów, propagatorów bluesa, którzy wiele lat życia poświęcili zarażając innych miłością do muzyki.

W Alei zostały uhonorowane takie osobowości jak Maria Jurkowska, dziennikarka radiowej Trójki, czy Witold Frankiewicz, twórca protalu Blues.pl i założyciel Polskiego Towarzystwa Bluesowego.

Organizatorem wydarzenia jest Białostocki Ośrodek Kultury wraz z Fundacją Miasto B.I.A.Ł.Y.S.T.O.K.

źródło/fot.: Białostocki Ośrodek Kultury

oprac. Cezary Rutkowski