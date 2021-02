Nowa płyta łomżyńskich filharmoników

Na płycie znajdują się premierowe nagrania utworów polskich kompozytorów współczesnych: „Koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową” Pawła Łukaszewskiego, „Concerto Festivo na dwa pozytywy i orkiestrę kameralną” Dariusza Przybylskiego oraz „Koncert na harmonijkę ustną i orkiestrę smyczkową” Krzysztofa Herdzina, który powstał w ramach programu Zamówienia kompozytorskie dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

– To wyjątkowa płyta: wyróżnia ją specyficzny dobór instrumentów solowych: pozytyw - akordeon - harmonijka ustna. To instrumenty jakże różne i jakże pokrewne! Niewiele jest koncertów skomponowanych na te instrumenty, szczególnie – dwa ostatnie. Jednak nie tylko to wyróżnia naszą nową płytę. Muzyka, którą zawiera – jest przepiękna i choć do dzieła współczesne, są przyjazne i komunikatywne w odbiorze. Soliści, których pozyskaliśmy do nagrania – to wielkie osobowości! – podkreślał Jan Miłosz Zarzycki, dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.