„Muzyka w Starym Kościele” już w niedzielę (13.09)

Coroczny cykl koncertów jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji Białostockiej oraz Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku.

Koncerty poprowadzi dr hab. Tomasz Baranowski, zaś dyrektorem artystycznym wydarzenia będzie prof. dr hab. Leszek Sokołowski.

Miłośnicy muzyki usłyszą kompozycje wybitnych wirtuozów m.in. Jana Sebastiana Bacha, Ludwika van Beethovena, Antoniego Dworzaka, Aleksandra Tansmana i wielu innych.

Przed Państwem będą mieli zaszczyt wystąpić Kwartet Camerata, Kwartet Smyczkowy im. A. Tansmana, soliści: Stanisław Kuk, Włodzimierz Promiński, Rafał Dudzik oraz Józef Kotowicz.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem J.E. abp Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Białostockiego.

Plan Niedzielnych Koncertów Kameralnych

13 września 2020, niedziela, godz.20:30

KWARTET CAMERATA

Włodzimierz Promiński - I skrzypce

Andrzej Kordykiewicz - II skrzypce

Piotr Reichert – altówka

Rafał Kwiatkowski – wiolonczela

STATKOWSKI IV Kwartet smyczkowy Es-dur op. 38

L. VAN BEETHOVEN Kwartet f - moll op.95

20 września 2020, niedziela, godz.20:30

Stanisław Kuk – skrzypce

Józef Kotowicz – organy

S. BACH - I Sonata g-moll na skrzypce solo

J. PODBIELSKI - Preambulum in d

ANONIMUS - Cantio PolonicaAria ze zbioru sióstr klarysek ze Starego Sącza

G. FRESCOBALDI - Toccata seconda

G.FRESCOBALDI - Toccata per l'Elevazione

B. PASQUINI-Toccata del secondo tono

C. SEIXAS – Largo

L.VAN BEETHOVEN - Alegretto Nr.2 ze zbioru ,,Fünf Stücke für Flötenuhr''

A. CHLONDOWSKI – Preludium a-moll

27 września 2020, niedziela, godz.20:30

KWARTET SMYCZKOWY IM. ALEKSANDRA TANSMANA

Rafał Dudzik – I skrzypce

Stanisław Gadzina – II skrzypce

Jakub Grabe-Zaremba – altówka

Joanna Dudzik – wiolonczela

A.TANSMAN 3 Kwartet smyczkowy

A. DWORZAK Kwartet smyczkowy F-dur "Amerykański" op.96

4 października 2020, niedziela, godz.20:30

Włodzimierz Promiński – skrzypce

Rafał Dudzik – skrzypce

ORKIESTRA KAMERALNA SINFONIA ACADEMICA

Włodzimierz Promiński, Leszek Sokołowski - kierownictwo artystyczne

S. BACH - Aria z Suity D-dur

A.VIVALDI - Koncert na 2 skrzypiec (soliści: Włodzimierz Promiński, Rafał Dudzik)

J. HAYDN - Serenada

L. BOCCHERINI - Menuet

W. A. MOZART - Divertimento F-dur

H. CZYŻ - Canzona di Barocco

J. STRAUSS - Pizzicato polka

źródło/fot.: Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina Filia w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski