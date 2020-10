Muzyczna niedziela czyli Szósty Domowy Salon Ambientu

Domowy Salon Ambientu to jedyny taki salon, gdzie nie obowiązuje limit miejsc, bowiem uczestnicy wygodnie rozłożą się na dywanach i poduszkach w swoich domach, przy akompaniamencie muzyki ambientalnej i innej znanej z Salonów Ambientu.

Na kolejnym Domowym Salonie Ambientu zagra Giulio Aldinucci, włoski kompozytor, od lat zajmujący się eksperymentalną muzyką elektroakustyczną oraz badaniami nad krajobrazem dźwiękowym.

Wydarzenie będzie dostępne na Facebooku – link do strony. Koncert odbędzie się w godzinach 20:00-22:00.

Partnerem Up To Date Festival jest Województwo Podlaskie.

***

Cykl wydarzeń o nazwie „Salon Ambientu” rozpoczął się w Białymstoku i wywodzi się z działań festiwalu Up To Date oraz kolektywu Technosoul. Dotychczas odbyło się kilkadziesiąt edycji w wielu miastach Polski. Organizując Salony Ambientu, skupiamy się na promocji takich gatunków jak ambient, modern classical, IDM, a nawet noise. Kulminacyjnym momentem roku jest Centralny Salon Ambientu odbywający się w ramach festiwalu Up To Date rokrocznie we wrześniu.

Źródło: Up To Date Festival

Oprac. Marcin Nawrocki