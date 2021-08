Minął pierwszy weekend Festiwalu Wertep

Piękna pogoda przywitała gości w piątek (30.08) w Starym Dworze nad Zalewem Siemianówka, skąd wystartował XIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep’2021 organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

- Lubię tę miejscówkę, ponieważ nie jest teatralnie oczywista - mówi Dariusz Skibiński, dyrektor artystyczny festiwalu - Zdarzają się tu też widzowie całkiem przypadkowi, którzy przenoszą po prostu plażowy kocyk przed scenę. Wielu zostaje potem z nami do ostatniego spektaklu. Tak było też w tym roku. Przedstawianie „In Blue” Teatru Akt rozpoczęło się z lekkim poślizgiem. Okrzyki zniecierpliwionej publiczności: „No zaczynajcie już! Czekamy!” traktuję jako wyjątkowy komplement.

W sobotę (31.08), w Bielsku Podlaskim mocne podmuchy wiatru straszyły już nieco gości zebranych w parku Królowej Heleny. Jednak nie spadła ani kropla. Publiczność bardzo dopisała. Mimo że spektakle odbywały się w plenerze, organizatorzy dbali o to, aby liczba widzów nie przekraczała określonych „pandemicznych” limitów.

- Na każdym spektaklu było ponad 100 osób, Na tym ostatnim nawet 400, cały amfiteatr był zajęty - szacuje Agata Rychcik-Skibiński, koordynatorka imprezy ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”. - Nawet jeśli przyjąć, że publiczność wędrowała od sceny do sceny, to w sobotę w Bielsku do teatru wybrało się około 800 - 1000 osób.