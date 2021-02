MFFK ŻUBROFFKA w nowym terminie

- Tematem przewodnim 15. edycji festiwalu jest WIRUS – czynnik, który wszystko wywrócił do góry nogami i zasadniczo wpłynął na całe życie społeczne. Na naszych oczach zawalił się świat, jaki do tej pory znaliśmy, a my sami zostaliśmy zmuszeni do zmiany stylu życia. I nawet jeżeli doceniliśmy zalety powolniejszej i uważniejszej egzystencji, to po wielu miesiącach ograniczeń zatęskniliśmy za tradycyjnymi, serdecznymi kontaktami międzyludzkimi… Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja naszego festiwalu nam to umożliwi i spełni się nasze przesłanie: bądźmy razem, bo tylko razem jesteśmy silniejsi! – mówi Maciej Rant, kierownik działu filmowego BOK.