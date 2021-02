Marszałek województwa zaprasza na wyjątkowy koncert walentynkowy

Muzyczne podziękowanie

To wyjątkowe wydarzenie będzie miało wyjątkową widownię. Do obejrzenia koncertu w Operze i Filharmonii Podlaskiej marszałek województwa zaprosił przedstawicieli personelu medycznego, a także służb, które codziennie pomagają mieszkańcom województwa w zmaganiach z pandemią – żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, strażaków, policjantów, pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Koncert będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

Energetycznie i sentymentalnie

Ze sceny OiFP ulubieni artyści zaśpiewają na żywo największe przeboje i covery miłosne. Usłyszymy hymn na cześć miłości, czyli „The Power of love” w interpretacji Michała Szpaka, Grzegorz Markowski w duecie z córką Patrycją, zaśpiewa jeden z największych hitów - balladę „Niewiele Ci mogę dać”, Beata Kozidrak "zbudzi krew" utworem „Ta sama chwila”, Eleni sprawi, że zatracicie się w „Miłości jak w winie”, a Anna Wyszkoni sprawdzi „Czy ten pan i pani” są w sobie wciąż zakochani. „A wszystko to bo ciebie kocham”… zaśpiewa z kolei Michał Wiśniewski! Będą z nami także Golec uOrkiestra, Paulla oraz zespół Farba.

Bolesław Pawica, reżyser koncertu zapewniał, że repertuar muzyczny został tak dobrany, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

„Na żywo” prosto z OiFP

Artyści wystąpią w towarzystwie Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Tomasza Szymusia.

- Cieszy nas fakt, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy organizacji tego wydarzenia. Wspaniałe aranżacje, myślę, że będzie to coś, co ukoi serca i przyciągnie do udziału w naszych wydarzeniach artystycznych na żywo, które już niebawem wznawiamy – mówiła prof. Violetta Bielecka.