Łomża. Po raz 31. wręczono nagrody i medale im. Zygmunta Glogera

- Nagrody glogerowskie to bardzo ważna „instytucja” na mapie województwa podlaskiego. Regionu, który - przypomnę - należy w kraju do pierwszej trójki pod względem nakładów na kulturę. Szczególnie cenne jest to, że inicjatywa dotyczy zjawisk ogólnopolskich, ale też lokalnych. Warto spotykać się w tak różnorodnych gronie, jakie reprezentują laureaci, różnimy sie przecież od siebie. „Stopka” pokazuje nam od ponad 30 lat jak różnić się pięknie, jak prowadzić dialog - powiedział podczas uroczystości Marek Olbryś.