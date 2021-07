„Lato z Kulturką” w Łomży

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, ale obowiązuje limit miejsc. By wziąć udział w poszczególnych punktach imprezy, należy się zapisać. Można to zrobić pod numerem telefonu Miejskiego Domu Kultury w Łomży: 86 216 32 26. Dzwonić można w godzinach od 8.00 do 15.00.

W programie znalazły się niedzielne spektakle teatralne dla najmłodszych, rodzinne warsztaty artystyczne na Starym Rynku i animacje kulturalne w Parku Jana Pawła II.

Na sobotę (31 lipca) zaplanowano warsztaty w tworzenia wodnego obrazu. Następnego dnia (1 sierpnia) odbędzie się spektakl Teatru Chrząszcz w Trzcinie, a od poniedziałku (2 sierpnia) do piątku

(6 sierpnia) codziennie będą warsztaty malarskie, fotograficzne i muzyczne. Na zakończenie tygodnia w piątek (6 sierpnia) o godzinie 13.00 zaplanowano koncert finałowy. W niedzielę (8 sierpnia) będzie kolejny spektakl, tym razem opowieści papierowego teatru, a kolejny tydzień (9-12 sierpnia) rozpocznie plastyczny warsztat rodzinny z Anną Bureś.

Szczegółowy program :

31 LIPCA / SOBOTA

GODZ.10.00-13.00

WIELKA, MNIEJSZA, MAŁA WODA. TWORZYMY OBRAZ WODY

Warsztat z Agatą Jóźwiak

(bez ograniczeń wiekowych)

1 SIERPNIA / NIEDZIELA

GODZ.11.00-12.00

PUK! PUK!

Spektakl Teatru Chrząszcz w Trzcinie w ramach Cafe Kultura

2-6 SIERPNIA / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

GODZ.10.00-12.00

RZEKA

Plener malarski z Anną Bureś i Edytą Kasperkiewicz

Pierwsze zajęcia - z aparatem fotograficznym lub komórką

(uczestnicy : od 10 lat)

GODZ. 12.00-14.00

MUZYCZNE ABC

Warsztat z Magdą Sinoff

(uczestnicy : 7-12 lat)

Koncert finałowy : piątek, godz.13.00

8 SIERPNIA / NIEDZIELA

GODZ.11.00-12.00

OPOWIEŚCI PAPIEROWEGO TEATRU

Spektakl Teatru Miejsca w ramach Cafe Kultura

8-12 SIERPNIA / NIEDZIELA-CZWARTEK

GODZ.17.00-19.00

PARK KULTURY

Animacje kulturalne dla dzieci

Park Jana Pawła II

(bez zapisów)

9-13 SIERPNIA / PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

GODZ.10.00-12.00

KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

Plastyczny warsztat rodzinny z Anną Bureś

(dzieci do 9 lat i opiekun)

GODZ.12.00-14.00

WAKACJE Z PIOSENKĄ

Warsztat wokalny z Magdą Sinoff

(uczestnicy : 12-20 lat)

Koncert finałowy : piątek, godz.13.00

źródło i fot.: Miejski Dom Kultury -

- Dom Środowisk Twórczych w Łomży

oprac.: Paulina Tołcz