Lato w teatrze. Artystyczne półkolonie w Suwalskim Ośrodku Kultury (SOK)

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat na wakacyjne zajęcia. "Zdemaskowani - z moją twarzą mi do twarzy" to warsztaty interdyscyplinarne organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji LATO W TEATRZE, w której SOK uczestniczy już po raz kolejny. Zgłoszenia od piątku, 10 lipca.