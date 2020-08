Kuglarze marzeń przybywają do Suwałk

Pokazy Jemioły i Szweda są zawsze pełne radosnej spontaniczności, niesamowitej energii, którą bez trudu zarażają zgromadzoną publiczność. Ich artystyczne show równie dobrze prezentuje się na wielkiej scenie, jak i ulicy czy kawiarni. Sami siebie określają mianem cyrkowo-muzyczno-improwizatorsko-kabaretowego duetu, gdzie dominuje piosenka z dobrym tekstem, cudowna muzyka grana na żywo z elementami prawdziwego kuglarstwa.



Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki

To nie jedyne wydarzenie, na które zaprasza Suwalski Ośrodek Kultury (SOK), organizator warsztatów “Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki”, w ramach którego zobaczymy artystów z Lublina. W piątek (14.08) o godz. 18.00 odbędzie się pokaz minispektaklu, jaki z trenerami z Fundacji Sztukmistrze przygotują uczestnicy warsztatów kuglarskich realizowanych od 7 do 14 sierpnia w SOK.

Dwa spektakle zakończą pierwszą część projektu “Kuglarze marzeń, czyli sztuki i sztuczki”, realizowanego przez SOK, a dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura-Interwencje 2020” oraz budżetu miasta. Wciąż trwa nabór do drugiego etapu projektu - warsztatów sztuki opowiadania - adresowanego do mam, niań, babć, ojców i dziadków i opiekunów maluszków niekorzystających ze żłobków czy przedszkoli, który rozpocznie się w ostatnim tygodniu sierpnia.



Więcej informacji - link do strony internetowej i link do profilu Facebook Suwalskiego Ośrodka Kultury.

źródło: SOK

oprac. Anna Augustynowicz