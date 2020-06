Koncert zapowiadający Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Ks. Michał Niegierewicz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej podkreślał, że niedzielny koncert, jest zapowiedzią kolejnej edycji wydarzenia.



- To swego rodzaju zwiastun tak bardzo oczekiwanej przez wszystkich normalności, także tej koncertowej – dodał.

Przypomniał, że Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej odbywają się pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa podlaskiego.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że Festiwal na stałe wpisał się w mapę wydarzeń kulturalnych naszego regionu.



- Nie wyobrażam sobie, jako przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego, żebyśmy tak wspaniałego wydarzenia nie finansowali – zaznaczył – Naszym obowiązkiem jest dbać o dobro kulturalne, o tradycję i o wspólnotę naszego regionu. Jesteśmy wspólnotą, wyznajemy te same chrześcijańskie wartości, dlatego wspieramy i będziemy wspierać prawosławnych mieszkańców naszego regionu.

Marszałek przypomniał, że w tym roku, po raz pierwszy w historii władze Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorząd Województwa Podlaskiego pomogły prawosławnym chrześcijanom w sprowadzeniu z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie Świętego Ognia, symbolizującego Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.



- To było trudne przedsięwzięcie. W sytuacji panującej pandemii prawie niemożliwe do zrealizowania, ale dzięki pomocy prezydenta Andrzeja Dudy udało się sprowadzić Święty Ogień – podkreślał Artur Kosicki.

Dodał, że samorząd województwa będzie co roku pomagał w sprowadzeniu Świętego Ognia z Jerozolimy.





Hajnowski Festiwal Muzyki Cerkiewnej odbywa się od blisko 40 lat. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i renomą. Od wielu lat patronat honorowy nad festiwalem obejmuje Prezydent RP.

Bp Paweł, na ręce ministra Adama Kwiatkowskiego, złożył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podziękowania za to wsparcie.

- To niezwykle podnosi rangę tego wydarzenia – mówił duchowny i przekazał też wszystkim zebranym błogosławieństwo abp Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

List od prezydenta Andrzeja Dudy do organizatorów Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej i do gości koncertu zapowiadającego wydarzenie, odczytał minister Kwiatkowski.

W liście czytamy m.in.: „twórczość czerpiąca z liturgicznych obrzędów kościoła prawosławnego, to bezcenny skarb naszej tradycji”.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i na świecie. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Rokrocznie gości ponad tysiąc śpiewaków oraz kilkuset gości z całego świata. W tym roku odbędzie się jego 39. edycja.

W niedzielę (20.06), podczas koncertu zapowiadającego główne wydarzenie, na scenie Hajnowskiego Domu Kultury, goście usłyszeli kilkanaście pieśni religijnych w wykonaniu znakomitych artystów. Koncert odbył się przy zachowaniu wymogów sanitarnych.





Aneta Kursa