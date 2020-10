Koncert w wykonaniu Studenckiej Orkiestry Symfonicznej - 30.10

W programie:

Ludwig van Beethoven - Uwertura Coriolan op. 62

Wojciech Kilar – Poemat symfoniczny Orawa

Joseph Haydn – Symfonia G-dur nr 88

KRZYSZTOF JAKUB KOZAKIEWICZ polski dyrygent młodego pokolenia pochodzący z Białegostoku. Od stycznia 2016 roku pełni funkcję kierownika artystycznego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. W sezonie 2013-2014 był Dyrygentem-rezydentem w Filharmonii Świętokrzyskiej. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego.

Na swoim koncercie dyplomowym poprowadził Orkiestrę symfoniczną Filharmonii Narodowej. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez maestro Gabriela Chmurę.

Od czasu ukończenia studiów współpracuje i koncertuje z wieloma znakomitymi polskimi orkiestrami filharmonicznymi.

Występował z takimi solistami jak: Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Paweł Gusnar, Łukasz Długosz, Maciej Frąckiewicz, Joanna Freszel, Paweł Kowalski, Katarzyna Duda, Krzysztof Grzybowski, Rafał Łuszczewski, Lech Bałaban, Rafał Grząka, Rafał Grozdew, Justyna Stępień, Waglewski Fisz Emade. Posiada również bogate doświadczenie operowe: “Straszny dwór” - OiFP, “Napój miłosny”- Umfc i Opera kameralna; jak i doświadczenie w dziedzinie baletu: “Dziadek do orzechów” oraz “Tristan” - Teatr Wielki i Opera Narodowa.

STUDENCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA UMFC Filii w Białymstoku

Zespół prezentuje w sezonie koncertowym 4-5 programów symfonicznych, często bierze także udział w projektach operowych. Godne odnotowania jest niezwykle udane letnie tournée orkiestry po Włoszech, w trakcie którego w międzynarodowej obsadzie wystawiono Nabucco G. Verdiego. Świetne recenzje zebrały też inscenizacje Don Giovanniego W. A. Mozarta prezentowanego w sezonie 2006/2007 oraz Flisa St. Moniuszki wystawionego na scenie Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku bod batutą Mai Metelskiej (2008/2009). W 2011 roku zespół wziął udział w realizacji Wesela Figara W. A. Mozarta pod batutą Paula Kantschiedera (Austria).

Zespół współpracował ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC, w sezonie artystycznym 2013/2014 zrealizowano operę Cosi fan tutte W. A. Mozarta w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie oraz w Niemczech. W marcu 2015 roku Studencka Orkiestra Symfoniczna zagrała z okazji obchodów 40 lecia istnienia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Orkiestra pracuje pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, m.in. Jerzego Maksymiuka, Nikolaja Dyadury, Jerzego Salwarowskiego, Łukasza Borowicza, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Macieja Sztora, Nikolaia Makarevicha (Białoruś), Zbigniewa Gracy, Pawła Kos-Nowickiego, Stanisława Krawczyńskiego, Krzesimira Dębskiego, Rubena Silvy. Orkiestra ma w swym dorobku nagrania dla radia i telewizji.

Koncert odbędzie się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy słuchacz koncertu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, a także do wypełnienia Oświadczenia Uczestnika Wydarzenia i przekazania go pracownikowi UMFC Filii w Białymstoku przed rozpoczęciem koncertu.

źródło: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina filia w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa