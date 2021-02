Kolejny koncert na żywo w SOK - zagra SUSZ

Dokładnie rok temu SUSZ wystąpił na największej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury z poetyckim albumem pt. “Romans”, którym na nowo odkrył przed słuchaczami wiersze Bolesława Leśmiana. Dzięki autorskiej muzyce i charakterystycznemu wokalowi Moniki Rudowicz całość brzmi świeżo i niepowtarzalnie. Tym razem usłyszymy też cztery nowe piosenki, a zespół zapowiada dodatkową niespodziankę.

- To nie był łatwy rok. Jak wszystkim, także nam posypały się plany, a my z coraz większym dystansem i pokorą zastanawialiśmy się na co właściwie mamy wpływ. Otóż mamy wpływ na relacje między sobą. To był dobry rok jeśli chodzi o próby, docenianie tego co mamy, docenianie siebie nawzajem. Oby tak zostało między nami, bo sprzyja to muzyce. Leśmian wciąż podsyła nam nowe teksty, a my zamieniamy je w piosenki – mówi wokalistka zespołu, Monika Rudowicz.