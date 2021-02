Kolejna edycja konkursu „Makulatura to nie śmieć”

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie w swoich pracach środowiska ziół czyli jak prezentują pośród towarzyszących im roślin. Niektóre z nich mają niepozorny wygląd i traktowane są jak chwasty. Inne kwitną i przyciągają uwagę nie tylko ludzi. Dodatkowym atutem ziół jest to, iż pomagają walczyć z negatywnymi skutkami zmian klimatu – obniżają temperaturę otoczenia, filtrują powietrze, zatrzymują wodę w glebie. Co jest tez bardzo ważne, stanowią miejsce do żerowania dla pszczół i innych owadów zapylających.

Prace można przesyłać do 20 maja (20.05). Szczegółowy regulamin konkursu jest do pobrania z załącznika.

źródło i grafika: Miejski Dom Kultury w Łomży